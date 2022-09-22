ЦСКА обыграл УНИКС в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА переиграл УНИКС в матче 1-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ, Встреча состоялась в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 76:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 18 очков. Ещё 13 баллов на свой счёт записал Никола Милутинов.



В составе УНИКСа 20 очков на свой счёт записал Джален Рейнольдс.



В следующем матче ЦСКА сыграет с сербской «Мегой», тот же соперник ждёт и казанский клуб. Армейцы свой матч с сербами проведут 23 сентября, казанцы — 24 сентября.



Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступают в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».



Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.

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