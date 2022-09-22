Перасович объяснил причины поражения УНИКСа в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«Сегодня мы показали хорошую самоотдачу, но наше нападение было недостаточно эффективным, чтобы рассчитывать на победу. Мы испытывали проблемы с подбором на своём щите и должны играть более подвижно», — приводит слова Велимира Перасовича официальный сайт казанской команды.



Встреча состоялась в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 76:71.



Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступают в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».



Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.

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