Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 23 сентября

С 22 сентября по 1 октября состоится женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Турнир состоится в Сиднее (Австралия), матчи пройдут на двух аренах.
Предлагаем вашему внимание расписание второго игрового дня.
Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 23 сентября:
Группа А. (3:30 мск) Пуэрто-Рико — США
Группа B. (5:00) Сербия — Япония
Группа А. (6:00) Бельгия — Южная Корея
Группа А. (7:30) Китай — Босния и Герцеговина
Группа B. (11:00) Франция — Канада
Группа В. (13:30) Мали — Австралия
В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.
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