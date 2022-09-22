Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 23 сентября

С 22 сентября по 1 октября состоится женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Турнир состоится в Сиднее (Австралия), матчи пройдут на двух аренах.



Предлагаем вашему внимание расписание второго игрового дня.



Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 23 сентября:



Группа А. (3:30 мск) Пуэрто-Рико — США

Группа B. (5:00) Сербия — Япония

Группа А. (6:00) Бельгия — Южная Корея

Группа А. (7:30) Китай — Босния и Герцеговина

Группа B. (11:00) Франция — Канада

Группа В. (13:30) Мали — Австралия

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.