Райкович: ЦСКА будет вести борьбу, чтобы вернуть чемпионство

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался о победе над УНИКСом (76:71) в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ и поделился планами команды на сезон.



«Да, мы действительно не фавориты, нам не хватает многих игроков. Кто-то болеет, некоторые ребята только недавно присоединились к команде.



Команда сегодня играла как одно целое, мы хорошо показали себя. Не тянули никто на себя, показали командную игру. Будем побеждать, стараться развивать российских игроков. Эти две вещи не всегда совмещаются, но будем стараться.



С «Зенитом» будет очень сложно. Мы видели, как они играют, они фавориты. У них классная команда, с сильным подбором игроков. Но мы ЦСКА и будем вести борьбу, чтобы вернуть чемпионство.



Пока не знаю, когда вернется Алексей Швед, надо спрашивать у врачей. За следующие пять-шесть дней он восстановится. Что касается ошибок Каспера Уэйра сегодня, то он пытался сыграть на команду, да, у него были какие-то ошибки в преодолении прессинга. Но это были не его ошибки, а ошибки всей команды», — приводит слова Райковича «РИА Новости Спорт».

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