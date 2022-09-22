Джон Уолл признался, что чуть не потерял ногу после неудачной операции на ахилле

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл рассказал, как он едва не лишился ноги после неудачной операции на ахилле.
«Всё произошло очень быстро. Я за три года прошёл путь от вершины мира до потери почти всего, что мне когда-либо было дорого. В 2017 году я вскочил на комментаторский стол в Вашингтоне после того, как мы смогли продлить серию с „Бостоном“ до седьмого матча, я стал королём города. Я получил максимальное продление контракта и думал, что я игрок столичной команды на всю жизнь.
Год спустя я порвал ахилл и потерял главное святилище в жизни — баскетбол. В итоге во время операция случилось непредвиденное — у меня возникла инфекция, из-за чего мне чуть не ампутировали ногу. А год спустя я потерял лучшего друга, маму, из-за рака груди...», — приводит слова Уолла The Players’ Tribune.
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