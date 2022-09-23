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Эйжа Уилсон — о Грайнер: нельзя допустить, чтобы нашу сестру замели под ковёр

Эйжа Уилсон — о Грайнер: нельзя допустить, чтобы нашу сестру замели под ковёр
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Форвард «Лас-Вегаса» и сборной США Эйжа Уилсон высказалась о ситуации вокруг американки Бриттни Грайнер, отбывающей тюремный срок в России.

«Это наша сестра. Нельзя допустить заметания под ковёр. Чёрные женщины уже и так повсеместно заметаются под ковёр. Нельзя допустить, чёрт возьми, чтобы это случилось с Бриттни», — приводит слова Уилсон Yahoo.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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