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Американский тренер: нам нужно быть голосом Грайнер — ради её семьи, ради жены

Американский тренер: нам нужно быть голосом Грайнер — ради её семьи, ради жены
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Главный тренер американской баскетбольной команды «Южная Каролина» Дон Стэйли высказалась о ситуации вокруг американки Бриттни Грайнер, отбывающей тюремный срок в России.

«Нам нужно быть голосом Грайнер прямо сейчас. Мы должны продолжать проливать свет на её ситуацию, делать это ради её семьи, жены. Все должны понять, что мы не будем молчать. И я хочу, чтобы Бриттни тоже это знала — мы здесь и мы будем продолжать бороться за неё», — приводит слова Стэйли USA TODAY.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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