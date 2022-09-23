Американский тренер: нам нужно быть голосом Грайнер — ради её семьи, ради жены

Главный тренер американской баскетбольной команды «Южная Каролина» Дон Стэйли высказалась о ситуации вокруг американки Бриттни Грайнер, отбывающей тюремный срок в России.



«Нам нужно быть голосом Грайнер прямо сейчас. Мы должны продолжать проливать свет на её ситуацию, делать это ради её семьи, жены. Все должны понять, что мы не будем молчать. И я хочу, чтобы Бриттни тоже это знала — мы здесь и мы будем продолжать бороться за неё», — приводит слова Стэйли USA TODAY.



Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.