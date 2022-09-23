Тренер из США ответила тем, кто поддержал приговор Грайнер в России

Главный тренер баскетбольной команды «Южная Каролина» Дон Стэйли высказалась о ситуации вокруг американки Бриттни Грайнер, отбывающей тюремный срок в России, и комментариях в поддержку приговора баскетболистки.



«То, что некоторые люди говорят о Грайнер — невежественно. Если бы эти люди были наполовину такими, какой является Бриттни, если бы они были хотя бы немного теми, кем она является как личность, наш мир был бы гораздо менее разделён. Бриттни Грайнер — самый неэгоистичный, щедрый и, по правде говоря, самая непредвзятый человек, которого я когда-либо встречала», — приводит слова Стэйли USA TODAY.



Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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