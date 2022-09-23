Расследование в отношении Удоки началось после обвинений женщины в адрес тренера

Руководство «Бостон Селтикс» начало разбирательство в отношении главного тренера команды Име Удоки только после обвинений, поступивших от женщины из персонала клуба, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



«По информации моих источников, в «Селтикс» узнали о романе ещё в июле. В тот момент обе стороны убедили руководство в том, что отношения у них по взаимному согласию. Но позднее женщина обвинила Удоку в нежелательных комментариях в её адрес, после чего клуб начал собственное расследование», — сообщает Чарания в своей колонке.



Име Удока официально был отстранён от управления командой на год, окончательное решение по поводу его будущего будет принято позднее. На данный момент команду возглавляет временно исполняющий обязанности главного тренера Джо Маззулла, который был ассистентом Удоки.



Под руководством Удоки «Бостон» в первый же год вышел в финал НБА, где проиграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Новость по теме «Бостон» отстранил главного тренера Име Удоку за интимные отношения с работницей клуба