Скариоло: победа Испании на Евробаскете похожа на победу «Лестера» в АПЛ
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Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу своей команды на завершившемся чемпионате Европы 2022 года.
«Честно говоря, я не представлял, что мы выиграем Евробаскет-2022. Всегда думаю о том, чтобы моя команда демонстрировала хороший баскетбол и боролась за каждый сантиметр на площадке. В этом сомнений нет и не было. Но в рейтинге мы были восьмой командой, а в итоге выиграли турнир.
Помню, как «Лестер» выиграл АПЛ в 2016 году. Похожая победа, но футбольный сезон длинный, такое может случиться, а Евробаскет… Ещё сборная Дании стала чемпионом Европы по футболу в 1992 году, это что-то похожее», — приводит слова Скариоло Basket News.
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы, победив в финале Францию со счётом 88:76.
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