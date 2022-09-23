Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 24 сентября

С 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия) проходит женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Предлагаем вашему внимание расписание третьего игрового дня, в котором будет сыграно три матча в группе А.



Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 24 сентября:



Группа А. (07:30) США — Китай

Группа А. (11:00) Босния и Герцеговина — Южная Корея

Группа А. (13:30) Пуэрто-Рико — Бельгия

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту, в плей-офф пройдут по четыре лучшие команды из каждой группы, где разыграют медали по классической олимпийской системе.

Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо.