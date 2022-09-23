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Капитан сборной Франции Фурнье высказался о поражении в финале Евробаскета

Капитан сборной Франции Фурнье высказался о поражении в финале Евробаскета
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Капитан сборной Франции Эван Фурнье высказался о поражении команды в финальном матче чемпионата Европы — 2022 по баскетболу. Напомним, французы уступили национальной команде Испании со счётом 76:88.

«Спасибо всем за поддержку во время Евробаскета-2022. Всё ещё трудно смириться с неудачей, но мы вернёмся, набравшись мужества. Не будем опускать голову, вся борьба впереди», — написал Фурнье в своих социальных сетях.

Напомним, самым результативным игроком финала стал игрок «Торонто Рэпторс» Хуанчо Эрнангомес, который записал в свой актив 27 очков. В составе Франции наилучшую результативность показал Эван Фурнье, выступающий за «Нью-Йорк Никс». На его счету 23 очка.

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