Санкт-петербургский «Зенит» в упорной борьбе уступил «Локомотиву-Кубань» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 74:73 (16:17, 20:23, 23:16, 15:17) в пользу краснодарской команды.
В следующем матче «Зенит» сыграет с сербским «Партизаном». Встреча состоится 24 сентября в 19:30 мск. Для железнодорожников это был заключительный матч группового этапа, ранее они уступили «Партизану» (72:90).
Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступают в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».
Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.
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