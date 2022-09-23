Гомельский рассказал о роли Шведа в составе ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, как ЦСКА в новом сезоне может использовать в игре Алексея Шведа.

«В ЦСКА на сегодняшний день лишь один лёгкий форвард — Астапкович. Понятно, что усилить позицию в условиях санкций до начала сезона не удастся. Напрашивается другой вариант с использованием трёх маленьких на площадке. Швед в своём лучшем состоянии может быть очень полезен в таком варианте, закрывая позицию третьего номера в атаке.

Лёгкая пятёрка — Уэйр, Ухов, Швед, Астапкович и Жан-Шарль — выглядит очень разнообразной в позиционном нападении. А стартовый состав — Уэйр, Швед, Астапкович, Антонов и Милутинов — сильнейшая в Единой лиге ВТБ на данный момент. Швед даёт Райковичу необходимое разнообразие в атаке», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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