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ЦСКА разгромил «Мегу» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА разгромил «Мегу» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА переиграл сербскую «Мегу» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 101:76 (29:21, 25:25, 28:11, 19:19).

Таким образом, ЦСКА досрочно занял первое место в группе и обеспечил себе выход в финал. «Мега» следующий матч проведёт с казанским УНИКСом.

Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступают в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».

Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.

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