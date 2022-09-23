Сербские телеканалы купили права на показ матчей Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что сербские телеканалы приобрели права на трансляцию матчей нового сезона турнира, а также Суперкубка лиги, который проходит с 22 по 25 сентября в Москве.

«Мы впервые пригласили зарубежные клубы — из Сербии. Коммуникация была дружеская, и, понятно, были определённые сложности в логистике, но мы их совместно решили. В итоге получается более широкий спортивный формат турнира. И трансляции матчей Суперкубка, как и всего сезона Единой лиги ВТБ, приобрело сербское телевидение», — приводит слова Кущенко ТАСС.

В Суперкубке Единой лиги ВТБ, помимо российских клубов — санкт-петербургского «Зенита», московского ЦСКА, краснодарского «Локомотива-Кубань» и казанского УНИКСа, — принимают участие две сербские команды — «Партизан» и «Мега».

Новость по теме ЦСКА разгромил «Мегу» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Баскетбольная головоломка. Запутались и забили в своё кольцо.