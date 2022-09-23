Бывший игрок «Зенита» подписал контракт с «Панатинаикосом»
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Игрок «Реджо-Эмилии» и сборной Польши Матеуш Понитка перешёл в греческий «Панатинаикос», сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения пока не разглашаются.
«Добро пожаловать к «зелёным», Матеуш!» — написано в аккаунте пресс-службы клуба в «Твиттере».
Напомним, Понитка покинул санкт-петербургский «Зенит» в апреле 2022 года, в ходе сезона Единой лиги ВТБ. За три сезона в составе «Зенита» Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал пять подборов, а также в 42 встречах Единой лиги ВТБ (7,7 очка, три передачи, 3,8 подбора).
На прошедшем чемпионате Европы Матеуш Понитка со сборной Польши занял четвёртое место.
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