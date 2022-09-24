Агент НБА: Грайнер заработала кучу денег в России, сейчас там платят ещё больше

Дэрил Грэхам, являющийся агентом НБА, высказался об отбывающей наказание в российской тюрьме баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Она заработала там много денег. На самом деле это лучше для игроков, потому что теперь команды платят больше. Они дают больше денег, чтобы заставить ребят прийти, из-за восприятия того, что там происходит», — приводит слова агента New York Times.

Напомним, Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора