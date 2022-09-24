Сборная США одержала третью победу подряд на ЧМ-2022 среди женщин, обыграв Китай

Завершился матч 3-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Китая. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 77:63 (18:13, 26:12, 12:22, 21:16).



Самым результативным игроком встречи стала китаянка Ли Мэн, записав на свой счёт 21 очко и два подбора. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировала Эйжа Уилсон. В её активе 20 очков и восемь подборов.



Сборная США в предыдущем туре разгромила Пуэрто-Рико — 106:42, а китаянки уверенно обыграли баскетболисток из Боснии и Герцеговины (98:51).



В следующем туре США сыграет с национальной командой Южной Кореи, а сборной Китая предстоит встреча с Пуэрто-Рико. Обе игры состоятся 26 сентября.