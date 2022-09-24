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Сборная США одержала третью победу подряд на ЧМ-2022 среди женщин, обыграв Китай

Сборная США одержала третью победу подряд на ЧМ-2022 среди женщин, обыграв Китай
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Завершился матч 3-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Китая. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 77:63 (18:13, 26:12, 12:22, 21:16).

Самым результативным игроком встречи стала китаянка Ли Мэн, записав на свой счёт 21 очко и два подбора. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировала Эйжа Уилсон. В её активе 20 очков и восемь подборов.

Сборная США в предыдущем туре разгромила Пуэрто-Рико — 106:42, а китаянки уверенно обыграли баскетболисток из Боснии и Герцеговины (98:51).

В следующем туре США сыграет с национальной командой Южной Кореи, а сборной Китая предстоит встреча с Пуэрто-Рико. Обе игры состоятся 26 сентября.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 3-й тур
24 сентября 2022, суббота. 07:30 МСК
США
Окончен
77 : 63
Китай
США: Уилсон - 20, Грэй - 12, Томас - 12, Плам - 8, Стюарт - 8, Коппер - 6, Лойд - 6, Аткинс - 3, Лейни - 2, Джонс, Ионеску, Остин
Китай: Мэн - 21, Сыюй - 17, Хань - 12, Чжэньци - 5, Юэру - 4, Жу - 2, Тунтун - 2, Дзин, Дилана, Ливэй, Сыцзин, Юань
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Новости. Баскетбол
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