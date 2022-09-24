Сборная США одержала третью победу подряд на ЧМ-2022 среди женщин, обыграв Китай
Поделиться
Завершился матч 3-го тура чемпионата мира по баскетболу 2022 года среди женщин между национальными командами США и Китая. Встреча завершилась победой американских баскетболисток со счётом 77:63 (18:13, 26:12, 12:22, 21:16).
Самым результативным игроком встречи стала китаянка Ли Мэн, записав на свой счёт 21 очко и два подбора. В составе победителей лучшую результативность продемонстрировала Эйжа Уилсон. В её активе 20 очков и восемь подборов.
Сборная США в предыдущем туре разгромила Пуэрто-Рико — 106:42, а китаянки уверенно обыграли баскетболисток из Боснии и Герцеговины (98:51).
В следующем туре США сыграет с национальной командой Южной Кореи, а сборной Китая предстоит встреча с Пуэрто-Рико. Обе игры состоятся 26 сентября.
ЧМ-2022 (ж). Группа A. 3-й тур
24 сентября 2022, суббота. 07:30 МСК
США
Окончен
77 : 63
Китай
США: Уилсон - 20, Грэй - 12, Томас - 12, Плам - 8, Стюарт - 8, Коппер - 6, Лойд - 6, Аткинс - 3, Лейни - 2, Джонс, Ионеску, Остин
Китай: Мэн - 21, Сыюй - 17, Хань - 12, Чжэньци - 5, Юэру - 4, Жу - 2, Тунтун - 2, Дзин, Дилана, Ливэй, Сыцзин, Юань
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
09:12
-
08:17
-
07:25
-
07:02
-
00:55
- 23 сентября 2022
-
23:49
-
23:32
-
22:44
-
21:48
-
21:27
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:14
-
18:58
-
17:41
-
17:26
-
17:03
-
16:26
-
15:15
-
14:07
-
13:02
-
11:05
-
09:37
-
09:01
-
00:55
-
00:51
-
00:48
- 22 сентября 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:58
-
20:55
-
19:46
-
18:51
-
18:23
Партнерский контент