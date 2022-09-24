И.о. тренера «Селтикс» Маззуллу в университете арестовывали за пьянство и избиение женщины

Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс считает кандидатуру Джо Маззуллы наиболее подходящей на пост исполняющего обязанности главного тренера в связи с отстранением Име Удоки.
При этом в университете Маззулла признавался виновным в хулиганстве и пьянстве после драки с полицией в 2008 году, а спустя год был арестован по подозрению в избиении женщины.
«Когда мы нанимали Маззуллу в качестве ассистента, то я внимательно изучал инциденты в университете. Я верю в то, что Джо состоялся как личность. Он был откровенен, обсуждая со мной эти эпизоды. Видно, что это повлияло на него, и я верю, что в хорошем смысле. Он первый признает ответственность в тех случаях, а я первый выражу ему доверие. Джо — лучшая кандидатура», — приводит слова Стивенса Yahoo Sports.
- 24 сентября 2022
-
10:31
-
09:48
-
09:12
-
08:17
-
07:25
-
07:02
-
00:55
- 23 сентября 2022
-
23:49
-
23:32
-
22:44
-
21:48
-
21:27
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:14
-
18:58
-
17:41
-
17:26
-
17:03
-
16:26
-
15:15
-
14:07
-
13:02
-
11:05
-
09:37
-
09:01
-
00:55
-
00:51
-
00:48
- 22 сентября 2022
-
23:58
-
22:51
-
21:58
-
20:55
-
19:46