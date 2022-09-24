И.о. тренера «Селтикс» Маззуллу в университете арестовывали за пьянство и избиение женщины

Президент «Бостон Селтикс» по баскетбольным операциям Брэд Стивенс считает кандидатуру Джо Маззуллы наиболее подходящей на пост исполняющего обязанности главного тренера в связи с отстранением Име Удоки.



При этом в университете Маззулла признавался виновным в хулиганстве и пьянстве после драки с полицией в 2008 году, а спустя год был арестован по подозрению в избиении женщины.



«Когда мы нанимали Маззуллу в качестве ассистента, то я внимательно изучал инциденты в университете. Я верю в то, что Джо состоялся как личность. Он был откровенен, обсуждая со мной эти эпизоды. Видно, что это повлияло на него, и я верю, что в хорошем смысле. Он первый признает ответственность в тех случаях, а я первый выражу ему доверие. Джо — лучшая кандидатура», — приводит слова Стивенса Yahoo Sports.

Новость по теме «Бостон» отстранил главного тренера Име Удоку за интимные отношения с работницей клуба