Американский баскетболист Риверс объяснил, почему приехал играть в Россию

Американский баскетболист Кей Си Риверс рассказал, почему решил приехать играть в Россию, несмотря на критику со стороны общества. По словам спортсмена, ему необходимо обеспечивать себя и семью.

«Все говорили: «Зачем тебе туда ехать?» Но, в конце концов, тебе необходимо как-то прокормить себя и постоянно обеспечивать семью. Иногда это не самое простое решение, но ты должен делать то, что лучше прежде всего для тебя. Нельзя принимать решения, основываясь на том, что говорит общество», — приводит слова Риверса New York Times.

Напомним, в начале августа Риверс перешёл в «Самару». Летом прошлого года Риверс покинул «Зенит», за который выступал с 2020 года. Помимо санкт-петербургского клуба, в России американский игрок выступал также в составе «Локомотива-Кубань» и «Химок».

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