Агент легионера «Зенита»: люди в клубах не виноваты в том, что происходит

Агент американского новичка «Зенита» Джо Томассона Дэвид Карро рассказал, как успокоил клиента перед тем, как он принял предложение от российского клуба.



«Я советовал не беспокоиться о политике. Простые люди не очень хорошо осведомлены о ситуации и хотят, чтобы спорт и спортсмены не страдали из-за политики и геополитических проблем. Конечно, это должно нас беспокоить, это большая проблема, но я не думаю, что мы должны сражаться на этом спортивном фронте. Люди в клубах не виноваты в том, что происходит», — приводит слова Карро New York Times.



Также отмечается, что Томассон поговорил с игроками, уже выступавшими в России, после чего успокоил семью. Однако американский игрок предпочёл удалить аккаунт в «Твиттере» после того, как его раскритиковали за решение перейти в «Зенит».