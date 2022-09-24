Источник: российские клубы предлагают иностранцам на 50% больше денег, чем раньше

Российские баскетбольные клубы в связи с текущей политической ситуацией стали предлагать иностранцам более выгодные условия, стимулируя их к подписанию контракта. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на агента, имя которого не называется.
По информации источника, российские команды предлагают зарплату на 50% выше, чем это было в предыдущие годы. А по некоторым данным, иногда и втрое больше, чем платят клубы в других странах, чтобы убедить игроков приехать в Россию.
Многие баскетболисты соглашаются перейти в российские клубы, несмотря на давление со стороны западного общества и национальных федераций. Напомним, недавно игрок сборной Франции Томас Эртель подписал контракт с «Зенитом», несмотря на соглашение с Французской федерацией баскетбола, запрещающее переходить в клубы из России и Беларуси. Теперь ему грозит отстранение от выступлений за национальную сборную.
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