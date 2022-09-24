Американский новичок «Самары» рассказал, комфортно ли ему в России
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Американский новичок «Самары» Кей Си Риверс рассказал, комфортно ли ему играть в России на фоне текущей политической ситуации. По словам спортсмена, он не чувствует здесь беспокойства по поводу ситуации на Украине.
«Здесь всё нормально. Честно говоря, я ничего не слышал о специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) с тех пор, как приехал в Россию», — приводит слова Риверса New York Times.
Напомним, Риверс перешёл в «Самару» в начале августа. Летом прошлого года он покинул «Зенит», за который выступал с 2020 года. Помимо санкт-петербургского клуба, в России американский игрок выступал также в составе «Локомотива-Кубань» и «Химок».
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