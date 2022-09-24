«Автодор» объявил о подписании ещё одного сербского игрока

Саратовский клуб «Автодор» объявил о подписании сербского форварда Раде Загораца. Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщается в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

27-летний Загорац является воспитанником сербской «Меги», за которую выступал с 2012 по 2017 год. В 2016-м он был задрафтован «Бостон Селтикс» под 35-м номером, а летом 2017 года играл в Летней лиге НБА за «Мемфис Гриззлиз». В том же году перешёл в испанский «Реал Бетис».



С 2018 года Раде Загорац был игроком «Партизана», в составе которого стал двукратным победителем Кубка Сербии.

Ранее «Автодор» объявил о переходе ещё одного сербского игрока — разыгрывающего Николы Ребича.

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