«Автодор» объявил о подписании ещё одного сербского игрока
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Саратовский клуб «Автодор» объявил о подписании сербского форварда Раде Загораца. Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщается в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.
27-летний Загорац является воспитанником сербской «Меги», за которую выступал с 2012 по 2017 год. В 2016-м он был задрафтован «Бостон Селтикс» под 35-м номером, а летом 2017 года играл в Летней лиге НБА за «Мемфис Гриззлиз». В том же году перешёл в испанский «Реал Бетис».
С 2018 года Раде Загорац был игроком «Партизана», в составе которого стал двукратным победителем Кубка Сербии.
Ранее «Автодор» объявил о переходе ещё одного сербского игрока — разыгрывающего Николы Ребича.
Боснийские баскетболисты поют с болельщиками.
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