Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» объявил о подписании ещё одного сербского игрока

«Автодор» объявил о подписании ещё одного сербского игрока
Комментарии

Саратовский клуб «Автодор» объявил о подписании сербского форварда Раде Загораца. Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщается в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

27-летний Загорац является воспитанником сербской «Меги», за которую выступал с 2012 по 2017 год. В 2016-м он был задрафтован «Бостон Селтикс» под 35-м номером, а летом 2017 года играл в Летней лиге НБА за «Мемфис Гриззлиз». В том же году перешёл в испанский «Реал Бетис».

С 2018 года Раде Загорац был игроком «Партизана», в составе которого стал двукратным победителем Кубка Сербии.

Ранее «Автодор» объявил о переходе ещё одного сербского игрока — разыгрывающего Николы Ребича.

Новость по теме
В организме американского баскетболиста «Автодора» нашли запрещённые вещества

Боснийские баскетболисты поют с болельщиками.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022