Леброн эмоционально отреагировал на кадры с плачущими Надалем и Федерером

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слёзы легендарных теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по окончании матча в рамках Кубка Лэйвера.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер проводил свой последний матч в карьере. Его дуэт с Надалем проиграл свой матч американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку. После матча зрители устроили овацию Федереру, который не смог сдержать слёз. Рафаэль Надаль, находящийся рядом, тоже заплакал.
«Как же это потрясающе! Чёрт возьми, приятель», — написал Леброн в социальных сетях, приложив кадры с Надалем и Федерером.
Реакция Леброна на плачущих Надаля и Федерера
Фото: Социальные сети Леброна Джеймса
Роджер Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». В последний год швейцарец не участвовал в соревнованиях и позднее принял решение о завершении профессиональной карьеры.
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