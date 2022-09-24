Невеста Име Удоки сделала заявление, попросив уважать её личную жизнь

Невеста главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоки, актриса Ниа Лонг сделала заявление по поводу ситуации вокруг её жениха, который был отстранён от деятельности.
«Поток любви и поддержки со стороны семьи, друзей и сообщества в это тяжёлое время многое для меня значит. Но в связи с последними событиями я прошу уважать мою личную жизнь. В первую очередь я мать и полностью сосредоточена на детях», — приводит слова Лонг Yahoo Sports.
Име Удока и Ниа Лонг встречаются более 10 лет, а с 2015 года пара помолвлена. Сообщается также, что девушка с сыном Кезом две недели назад перебралась в Бостон. Она не знала о том, что в отношении Удоки ведётся расследование.
«Бостон Селтикс» отстранил Име Удоку до конца сезона-2022/2023 за интимные отношения с женщиной из клубного персонала.
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