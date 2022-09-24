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Невеста Име Удоки сделала заявление, попросив уважать её личную жизнь

Невеста Име Удоки сделала заявление, попросив уважать её личную жизнь
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Невеста главного тренера «Бостон Селтикс» Име Удоки, актриса Ниа Лонг сделала заявление по поводу ситуации вокруг её жениха, который был отстранён от деятельности.

«Поток любви и поддержки со стороны семьи, друзей и сообщества в это тяжёлое время многое для меня значит. Но в связи с последними событиями я прошу уважать мою личную жизнь. В первую очередь я мать и полностью сосредоточена на детях», — приводит слова Лонг Yahoo Sports.

Име Удока и Ниа Лонг встречаются более 10 лет, а с 2015 года пара помолвлена. Сообщается также, что девушка с сыном Кезом две недели назад перебралась в Бостон. Она не знала о том, что в отношении Удоки ведётся расследование.

«Бостон Селтикс» отстранил Име Удоку до конца сезона-2022/2023 за интимные отношения с женщиной из клубного персонала.

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