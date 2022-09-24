УНИКС обыграл «Мегу» в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС переиграл сербскую «Мегу» в матче 2-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой казанцев со счётом 78:69.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дарил Макон, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 12 очков и 13 подборов оформил Луи Лабери.



В составе «Меги» по 15 очков на свой счёт записали Малком Казалон и Матей Рудан.



УНИКС по итогам групповой стадии турнира с одной победой и одним поражением занял второе место в группе Б, «Мега» осталась третьей. Победу в групповой стадии и выход в финал отпраздновал московский ЦСКА, одержавший две победы.



Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступают в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».



Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.

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