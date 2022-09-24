Трей Янг: «Атланта» способна победить в чемпионате

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» американец Трей Янг считает, что его команда имеет шансы на чемпионство в предстоящем сезоне.

«Мы верим, что способны победить в чемпионате. Я знаю это. И я знаю, что у моих одноклубников такой же настрой. И на самом деле не так уж и важно, что о нас думают другие», – приводит слова баскетболиста издание Fadeaway World.

Напомним, в минувшем сезоне «Атланта» вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Майами Хит». Свой единственный титул в истории клуб завоевал в 1958 году.

Ранее стало известно, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан может продать акции клуба «Шарлотт Хорнетс», владельцем которого является с 2010 года.