«Зенит» вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее сербского «Партизана» в матче 2-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой питерского клуба со счётом 81:65.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Денис Захаров, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал Томас Уимбуш.



В составе «Партизана» 18 очков набрал Джеймс Наннэлли.



«Зенит» благодаря этой победе занял первое место в группе, несмотря на поражение в матче с «Локомотивом-Кубань». У всех трёх команд по итогам групповой стадии оказалось по одной победе и одному поражению, однако «Зенит» вышел в финал турнира благодаря лучшей разнице очков.



В финале «Зенит» сыграет с московским ЦСКА.



Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступали в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».



Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.