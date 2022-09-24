Расписание матчей женского чемпионата мира по баскетболу 25 сентября

С 22 сентября по 1 октября в Сиднее (Австралия) проходит женский чемпионат мира по баскетболу 2022 года. Предлагаем вашему внимание расписание третьего игрового дня, в котором будет сыграно три матча в группе B.



Баскетбол. Чемпионат мира. Женщины. Расписание матчей группового этапа 25 сентября:



Группа B. (07:30) Мали — Франция;

Группа B. (11:00) Австралия — Сербия;

Группа B. (13:30) Япония — Канада.

После двух туров лидерство в группе В удерживает сборная Канады, одержавшая две победы.

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где разыграют медали по классической олимпийской системе.