Кендрик Перкинс назвал топ-5 действующих игроков НБА

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс привёл свой список пяти лучших действующих игроков лиги:
1. Яннис Адетокунбо («Милоуки Бакс»).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
«Я поставил вторым Стефена Карри – MVP финалов, чемпион НБА, рекордсмен по трёхочковым броскам. Он изменил игру навсегда и до сих пор делает это.
Третьим стал Леброн Джеймс. Люди могут говорить всё что угодно, однако он по-прежнему набирает в среднем 30 очков за игру и представляет проблему.
Четвёртый – Никола Йокич. Люди считают, что он не должен был становиться MVP дважды, но он в пятёрке.
Под пятым номером идёт Джоэл Эмбиид. Мы ведь видели, как он в одиночку удерживал «Сиксерс», когда ушёл Бен Симмонс?» – сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.
- 24 сентября 2022
-
23:06
-
22:59
-
21:48
-
21:37
-
20:48
-
19:51
-
19:44
-
19:10
-
18:54
-
17:41
-
16:28
-
16:00
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
11:54
-
11:40
-
11:15
-
11:10
-
10:31
-
09:48
-
09:12
-
08:17
-
07:25
-
07:02
-
00:55
- 23 сентября 2022
-
23:49
-
23:32
-
22:44
-
21:48