Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал топ-5 действующих игроков НБА

Кендрик Перкинс назвал топ-5 действующих игроков НБА
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс привёл свой список пяти лучших действующих игроков лиги:

1. Яннис Адетокунбо («Милоуки Бакс»).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

«Я поставил вторым Стефена Карри – MVP финалов, чемпион НБА, рекордсмен по трёхочковым броскам. Он изменил игру навсегда и до сих пор делает это.

Третьим стал Леброн Джеймс. Люди могут говорить всё что угодно, однако он по-прежнему набирает в среднем 30 очков за игру и представляет проблему.

Четвёртый – Никола Йокич. Люди считают, что он не должен был становиться MVP дважды, но он в пятёрке.

Под пятым номером идёт Джоэл Эмбиид. Мы ведь видели, как он в одиночку удерживал «Сиксерс», когда ушёл Бен Симмонс?» – сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.

Новость по теме
Кендрик Перкинс предположил, стартовый состав какого клуба НБА сейчас самый лучший
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022