Кендрик Перкинс назвал топ-5 действующих игроков НБА

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс привёл свой список пяти лучших действующих игроков лиги:

1. Яннис Адетокунбо («Милоуки Бакс»).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

«Я поставил вторым Стефена Карри – MVP финалов, чемпион НБА, рекордсмен по трёхочковым броскам. Он изменил игру навсегда и до сих пор делает это.

Третьим стал Леброн Джеймс. Люди могут говорить всё что угодно, однако он по-прежнему набирает в среднем 30 очков за игру и представляет проблему.

Четвёртый – Никола Йокич. Люди считают, что он не должен был становиться MVP дважды, но он в пятёрке.

Под пятым номером идёт Джоэл Эмбиид. Мы ведь видели, как он в одиночку удерживал «Сиксерс», когда ушёл Бен Симмонс?» – сказал Перкинс в эфире NBA on ESPN.