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Гомельский оценил переход Эртеля в «Зенит»

Гомельский оценил переход Эртеля в «Зенит»
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о переходе Томаса Эртеля в санкт-петербургский «Зенит».

«Эртель провел весьма средний по качеству личной игры Евробаскет. Надеюсь, что тренер Паскуаль хорошо знает, как подвести игрока к сезону в наилучшем состоянии. Очень хочется увидеть игру команды своими глазами, чтобы оценивать не имена игроков, а качество их игры», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас Эртель провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе.

На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу Франция дошла до финала, где уступила Испании. Эртель был одним из лидеров команды.

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