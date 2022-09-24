Гомельский оценил переход Эртеля в «Зенит»

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о переходе Томаса Эртеля в санкт-петербургский «Зенит».



«Эртель провел весьма средний по качеству личной игры Евробаскет. Надеюсь, что тренер Паскуаль хорошо знает, как подвести игрока к сезону в наилучшем состоянии. Очень хочется увидеть игру команды своими глазами, чтобы оценивать не имена игроков, а качество их игры», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас Эртель провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе.



На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу Франция дошла до финала, где уступила Испании. Эртель был одним из лидеров команды.