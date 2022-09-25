Кириленко признался, что мог перейти в «Партизан» вместо «Юты»

Бывший игрок «Юта Джаз» и сборной России, ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о том, как мог перейти в белградский «Партизан»вместо НБА.
«Перед тем, как уходить в НБА, я подписал контракт с «Партизаном». На тот момент у меня закончился контракт с ЦСКА и было непонятно, сложится ли с НБА, пускай я и был выбран в первом раунде драфта. Понимал, что шансов на это мало, но был готов играть в Белграде», — приводит слова Кириленко ТАСС.
Андрей Кириленко выступал за «Юту» с 2001 по 2011 год. Также российский баскетболист играл в «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В России Кириленко играть за санкт-петербургский «Спартак» и московский ЦСКА.
С 2015 года Кириленко возглавляет Российскую федерацию баскетбола.
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