Экс-игрок «Зенита» прокомментировал свой переход в «Панатинаикос»

Игрок «Панатинаикоса» и сборной Польши Матеуш Понитка прокомментировал свой переход в греческий клуб и оценил дебют в товарищеском матче с «Олимпией Милан» (64:77).

«Хочу поблагодарить за тёплый прием, было очень приятно выйти здесь на паркет. Мне нравится, что команда борется за каждый мяч. Хоть это и была товарищеская встреча, вы видели, как игроки прыгали за каждым мячом. С таким подходом мы можем рассчитывать на успех в регулярном чемпионате.

Я легко согласился на предложение «Панатинаикоса». Оно отличное, особенно если учесть историю команды и её болельщиков. Для меня большая честь играть за этот клуб. Я постараюсь приносить пользу в каждом матче. Нужно стараться побеждать в каждом матче, тогда все будут довольны», — приводит слова Понитки Eurohoops.

Напомним, Понитка покинул санкт-петербургский «Зенит» в апреле 2022 года, в ходе сезона Единой лиги ВТБ. За три сезона в составе «Зенита» Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 5 подборов. Также он сыграл в 42 встречах Единой лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора).

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