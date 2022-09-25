Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 25 сентября, турнирная таблица

Завершились очередные матчи группового этапа чемпионате мира по баскетболу – 2022 среди женщин. В четвёртый день соревнований всего было сыграно три встречи в группе В.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.



Группа В. Мали — Франция — 59:74

Группа В. Австралия — Сербия — 69:54

Группа В. Япония — Канада — 56:70

В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где будут разыграны медали по классической олимпийской системе. Действующим чемпионом мира является сборная США. Этот турнир американки выигрывали 10 раз.