Результаты матчей женского чемпионата мира по баскетболу 25 сентября, турнирная таблица
Поделиться
Завершились очередные матчи группового этапа чемпионате мира по баскетболу – 2022 среди женщин. В четвёртый день соревнований всего было сыграно три встречи в группе В.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня женского чемпионата мира по баскетболу.
Группа В. Мали — Франция — 59:74
Группа В. Австралия — Сербия — 69:54
Группа В. Япония — Канада — 56:70
В соревновании участвуют 12 сборных, которые разбиты на две группы по шесть команд. Согласно регламенту по четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где будут разыграны медали по классической олимпийской системе. Действующим чемпионом мира является сборная США. Этот турнир американки выигрывали 10 раз.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
16:03
-
15:20
-
15:19
-
14:43
-
13:35
-
12:04
-
11:43
-
10:59
-
09:45
-
00:59
- 24 сентября 2022
-
23:53
-
23:48
-
23:06
-
22:59
-
21:48
-
21:37
-
20:48
-
19:51
-
19:44
-
19:10
-
18:54
-
17:41
-
16:28
-
16:00
-
14:47
-
13:47
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
11:54
-
11:40
-
11:15
Партнерский контент