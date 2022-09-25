Уиндхорст назвал игрока, который больше всех похож на Дюранта

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал баскетболиста НБА, который по своим качествам наиболее близок к звёздному форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.



«На мой, взгляд Брэндон Ингрэм — самый близкий аналог Кевина Дюранта, что я видел. Порой ощущение, что его невозможно остановить. Если он в ударе, то вряд ли соперники с ним что-то смогут сделать», — сказал Уиндхорст в своём подкасте.



Брэндон Ингрэм выступает за «Нью Орлеан Пеликанс». В прошлом сезоне 25-летний форвард принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 22,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 5,6 результативные передачи в среднем за игру.



Дюрант, в свою очередь, сыграл в 55 играх за «Бруклин» и завершил сезон со следующими показателями: 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 результативные передачи в среднем за игру.