Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уиндхорст назвал игрока, который больше всех похож на Дюранта

Уиндхорст назвал игрока, который больше всех похож на Дюранта
Комментарии

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал баскетболиста НБА, который по своим качествам наиболее близок к звёздному форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.

«На мой, взгляд Брэндон Ингрэм — самый близкий аналог Кевина Дюранта, что я видел. Порой ощущение, что его невозможно остановить. Если он в ударе, то вряд ли соперники с ним что-то смогут сделать», — сказал Уиндхорст в своём подкасте.

Брэндон Ингрэм выступает за «Нью Орлеан Пеликанс». В прошлом сезоне 25-летний форвард принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 22,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 5,6 результативные передачи в среднем за игру.

Дюрант, в свою очередь, сыграл в 55 играх за «Бруклин» и завершил сезон со следующими показателями: 29,9 очка, 7,4 подбора и 6,4 результативные передачи в среднем за игру.

Новость по теме
Инсайдер: «Нетс» подписали Морриса, чтобы его уважали Дюрант и Ирвинг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022