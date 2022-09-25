«Локомотив-Кубань» обыграл «Мегу» в матче за 5-е место на Суперкубке Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над сербской «Мегой» в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой российского клуба со счётом 95:93 (24:15, 26:27, 15:30, 30:21).



Сегодня, 25 сентября, также будут определены победители и призёры турнира. В матче за бронзовые медали сербский «Партизан» сыграет с казанским УНИКСом. Начало встречи — в 17:00 мск. В финале турнира сразятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Это противостояние начнётся в 19:30 мск.



Изначально в турнире принимали участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступали в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».

Формат турнира подразумевает, что победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали. Третьи команды в группах уже разыграли между собой пятое место.