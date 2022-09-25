Даллас Мур — о переходе в ЦСКА: я был в восторге! Обстановка в мире меня не испугала

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Даллас Мур рассказал, как воспринял желание армейцев подписать с ним контракт на фоне текущей политической ситуации.

«Я был в восторге! Меня очень удивил мой агент, когда позвонил и сказал про ЦСКА. Этого я точно не ожидал. Это же один из лучших клубов в Европе, если не лучший. Круто быть частью такой команды. Я ни с кем не советовался, принял это решение лично. Международная обстановка меня не испугала. Я не лезу в политику. Всё прошло отлично, в клубе меня прекрасно приняли», — приводит слова Мура Metaratings.

Также Даллас ответил на вопрос про возможный допуск российских клубов до международных стартов.

«Я и до перехода в ЦСКА знал, что так будет (отстранение клубов). Что есть, то есть. Но я никак не мог пропустить возможность играть за такой клуб. Я счастлив. Что касается допуска – вопрос не ко мне. Я ничего не решаю (смеётся). Посмотрим, что будет», — приводит слова Мура Metaratings.

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