Маркелл Фульц выбыл на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги

Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Маркелл Фульц выбыл на неопределённый срок после перелома большого пальца левой ноги, сообщает пресс-служба команды.

24-летний Фульц получил травму во время предсезонной тренировки. Баскетболисту наложили защитный ботинок, но операция не потребуется. Команда не рассказала о сроках возвращения игрока, но издание Orlando Sentinel сообщило, что игрок, скорее всего, пропустит тренировочный лагерь.

Фульц является первым номером драфта 2017 года. Его показатели в сезоне-2021/2022 составляли 10,8 очка, 5,5 передачи и 2,7 подбора в среднем за игру. С момента появления в лиге игрок постоянно борется с травмами и пока не оправдал ожидания экспертов.

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