«Он будет ещё лучше». Керр поделился ожиданиями от игры Томпсона в следующем сезоне

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу одного из лидеров команды Клэя Томпсона.

«Наш медицинский персонал неоднократно говорил ему, что при адекватных объёмах игры и нормальной динамике восстановления он будет чувствовать себя всё лучше и лучше. В прошедшем сезоне он отлично себя проявил, пусть и не совсем стабильно. Вопрос этой стабильности как раз и кроется в его травмах. Наши доктора заверили меня в том, что в следующем сезоне он будет чувствовать себя ещё лучше, а соответственно, и играть. Я верю им и верю в него!» — приводит слова Керра Fadeaway World.

Ранее Керр заверил, что у его команды не возникнет проблем с мотивацией после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне.

Клэй Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке: