Названа символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ и MVP финала

Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку Суперкубка. В неё вошли: Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»), Малькольм Казалон («Мега»), Джеймс Наннелли («Црвена Звезда»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Никола Милутинов (ЦСКА).

Также Томас Уимбуш («Зенит») был признан MVP финала соревнований. Лучший тренер турнира — Хавьер Паскуаль, «Зенит».

Напомним, в Москве на «ВТБ Арене» завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Зенит». Победу в матче одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 71:70.



За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».