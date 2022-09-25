«Сильнейшие в стране». Р. Ротенберг поздравил баскетбольный «Зенит» с победой в Суперкубке

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался по поводу победы баскетбольного «Зенита» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю баскетбольный «Зенит» с победой в Суперкубке Единой лиги ВТБ.



Как и в финале чемпионата, наши парни обыграли ЦСКА и подтвердили, что они по праву сильнейшие в стране. Так держать!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, «Зенит» обыграл в финале ЦСКА со счётом 71:70. За несколько секунд до конца матча ЦСКА вышел вперёд, однако точное попадание Томаса Уимбуша из-за дуги за 2,3 секунды до финальной сирены принесло победу «Зениту».



Самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов, который записал в свой актив 22 очка. У «Зенита» наилучшую результативность показал Томас Уимбуш — 20 очков.