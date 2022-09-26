«Реал» стал победителем Суперкубка Испании, обыграв в овертайме «Барселону»

Завершился матч Суперкубка Испании, в котором встречались «Реал Мадрид» и «Барселона». Победу в матче одержал «Реал Мадрид» со счётом 89:83 (ОТ).

Самым результативным игроком встречи стал Уолтер Рафа, который записал в свой актив 24 очка. В составе каталонцев отметился Сертач Шанлы — 21 очко.

В полуфинале «Реал Мадрид» обыграл с разгромным счётом «Реал Бетис» — 100:69. «Барселона» оказалась сильнее «Ховентуда» — 91:74.

Для команды из Мадрида эта победа стала восьмой в Суперкубках за всю историю.

Напомним, ранее «Реал» официально объявил о переходе хорватского форварда Марио Хезоньи. 27-летний баскетболист подписал двухлетнее соглашение с испанским клубом.