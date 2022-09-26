«Я был лучшим в этом». Шакил О’Нил признался, что был серийным изменником

Легендарный центровой Шакил О'Нил не стал комментировать ситуацию с отстранением 45-летнего наставника «Бостон Селтикс» Име Удоки за отношения с работницей клуба, также легендарный баскетболист признался, что у самого за плечами не самые достойные поступки в этом плане.
«Пожалуй, я лучше откажусь от комментариев этого инцидента. Я и сам был серийным изменником. С моей стороны было бы безумием и кощунством встать здесь и сказать: «Бум, бум, бам». Я не могу этого сделать. Я знаю этих ребят лично и понимаю, что они через многое проходят, потому что сам был на их месте.
Я просто хотел бы, чтобы определённые стороны не были вовлечены. Я знаю Ниа Лонг давно, очень давно, и она мне нравится… Сейчас она переживает много семейных проблем. Я никогда не буду тем парнем, который встанет здесь и из-за своего статуса начнёт обманывать людей. Да, я также изменял… Я был лучшим в этом деле и совсем не горжусь этим. Я потерял свою семью, делая это. Из-за этого я потерял ценные, важные годы в жизни своих детей и реально смотрю на подобные ситуации», — приводит слова О’Нила FadeAway World.
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