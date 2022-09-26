Рассел Уэстбрук: хотят ли в команде меня видеть – не так важно

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался о своём положении в команде.
«Нужно просто выполнять свою работу. Хотят ли в команде видеть меня или нет – не так важно, главное – приехать и делать свою работу так, как я всегда делал это. Быть профессионалом, выходить на площадку, выкладываться, бороться за победу», – приводит слова Уэстбрука ESPN.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».
В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативной передачи.
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