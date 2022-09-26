Стефен Карри ответил на похвалу Янниса Адетокунбо
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о похвальных словах форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который назвал его лучшим баскетболистом в мире.
«Не знаю, возможно, это такая хитрость с его стороны. Я бы сказал то же самое про чемпионов. Год назад я говорил про него то же самое. Спасибо за комплимент, ценю. Но ему не смягчить меня», – приводит слова Карри журналист Марк Спирс в социальной сети.
Ранее эксперты ESPN провели голосование и определили рейтинг лучших игроков НБА перед новым сезоном. Возглавил список Яннис Адетокунбо. На второй строчке расположился серб Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». Тройку лучших замкнул разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич.
Новость по темеЯннис Адетокунбо: Стефен Карри — лучший в мире баскетболист
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