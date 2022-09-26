Грин: не думаю, что продлим контракт с «Уорриорз» до старта сезона

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу ситуации с новым контрактом с командой.

«Не думаю, что продлим контракт с «Уорриорз» до старта сезона», – приводит слова Грина Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.

Помимо четырёх титулов НБА, у Грина есть следующие достижения в лиге: Дрэймонд четыре раза принимал участие в матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, признавался лучшим оборонительным игроком (2017) и семь раз попадал в защитные сборные НБА.

В текущем контракте Грина есть опция игрока на сезон-2023/2024, он может стать свободным агентом в следующем году, если не получит продление.

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