Грин: не думаю, что продлим контракт с «Уорриорз» до старта сезона
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу ситуации с новым контрактом с командой.
«Не думаю, что продлим контракт с «Уорриорз» до старта сезона», – приводит слова Грина Энтони Слэйтер в своих социальных сетях.
Помимо четырёх титулов НБА, у Грина есть следующие достижения в лиге: Дрэймонд четыре раза принимал участие в матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, признавался лучшим оборонительным игроком (2017) и семь раз попадал в защитные сборные НБА.
В текущем контракте Грина есть опция игрока на сезон-2023/2024, он может стать свободным агентом в следующем году, если не получит продление.
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