Миддлтон пропустит начало сезона НБА
Поделиться
Форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон пропустит начало сезона. Это вызвано долгим восстановлением после операции на левом запястье, сообщает FOX6 News.
Миддлтон получил травму в четвёртой четверти второго матча серии с «Чикаго Буллз» 20 апреля. Ожидалось, что форвард пропустит две недели, однако игроку пришлось пропустить весь оставшийся плей-офф.
В регулярном чемпионате НБА Миддлтон в предыдущем сезоне принял участие в 66 встречах, набирая в среднем 20,1 очка, совершая 5,4 подбора и 1,2 перехвата при реализации 37,3% трёхочковых.
«Милуоки Бакс» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Бостон Селтикс» со счётом 3-4. Чемпионом НБА стал «Голден Стэйт Уорриорз».
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
11:27
-
10:48
-
10:35
-
10:30
-
09:56
-
09:35
-
09:24
-
08:56
-
08:34
-
07:59
-
07:43
-
01:59
-
00:27
- 25 сентября 2022
-
23:52
-
23:37
-
22:04
-
21:59
-
21:32
-
20:52
-
20:47
-
19:58
-
19:40
-
18:45
-
17:52
-
16:45
-
16:25
-
16:03
-
15:20
-
15:19
-
14:43
-
13:35
-
12:04
-
11:43
-
10:59
-
09:45
Партнерский контент