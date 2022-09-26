Яннис Адетокунбо: играть в Европе намного сложнее, чем в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил мнение, что в Европе играть в баскетбол сложнее, чем в НБА, а также высказался об участии в Евробаскете-2022. Сборная Греции, напомним, дошла до четвертьфинала, где уступила национальной команде Германии (96:107).



«Представлять свою страну — отличный опыт, было здорово. Я впервые увидел по-настоящему вовлечённых людей. У многих появилась надежда, баскетбол вернулся в Грецию. Нам не хватало всего одного матча до медалей. Я и вправду чувствовал, что надежда появилась у многих, и это было самое удивительное. Прохожие следовали за нами, куда бы мы ни поехали, и болели за нас, болели за наш флаг. Конечно, я немного устал физически и морально, но я в восторге от сезона.

А вообще играть в Европе намного сложнее, чем в НБА. Хотя уровень мастерства в НБА, очевидно, выше», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: